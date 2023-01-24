Про це він сказав 24 січня на спільному брифінгу з новим головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Усі країни, які мають їх на озброєнні (і хто готовий поділитися ними з Україною), можуть почати готувати їх до передачі", – сказав Столтенберг.

Він закликав "дати простір" союзникам для конфіденційних переговорів про те, як виробити рішення щодо танків.

"Проконсультуватися, оцінити – і потім ухвалити рішення", – зазначив генсек НАТО.

Своєю чергою, Пісторіус закликав союзників розпочати навчання українських військовослужбовців використанню "Леопардів". За його словами, дозвіл на передачу танків буде "скоро".

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Раніше Польща заявила про намір передати танки Leopard 2 Україні попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

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