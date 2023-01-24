Столтенберг: Усі країни, які мають на озброєнні танки Leopard, можуть почати готувати їх до передачі Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дозвіл Німеччини на постачання танків Leopard Україні "скоро буде", тож країни можуть готувати озброєння
Про це він сказав 24 січня на спільному брифінгу з новим головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
"Усі країни, які мають їх на озброєнні (і хто готовий поділитися ними з Україною), можуть почати готувати їх до передачі", – сказав Столтенберг.
Він закликав "дати простір" союзникам для конфіденційних переговорів про те, як виробити рішення щодо танків.
"Проконсультуватися, оцінити – і потім ухвалити рішення", – зазначив генсек НАТО.
Своєю чергою, Пісторіус закликав союзників розпочати навчання українських військовослужбовців використанню "Леопардів". За його словами, дозвіл на передачу танків буде "скоро".
- Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Раніше Польща заявила про намір передати танки Leopard 2 Україні попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.
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