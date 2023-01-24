Про це пише Der Spiegel.

Інші союзники, в тому числі зі Скандинавії та Польщі, також хочуть доставити в Україну бойові танки. Уряд Німеччини також хоче надати дозвіл на експорт таких танків, які належать іншим державам.

Німецькому рішенню, очевидно, передували інтенсивні консультації протягом декількох днів з союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди підкреслював, що хоче поставляти бойові танки тільки спільно з іншими країнами, такими як США.

Останнім часом з'явилися повідомлення про розбіжності між Німеччиною і адміністрацією США, з приводу чого Шольц був розлюченим.

За інформацією SPIEGEL, німецькі танки повинні надходити зі запасів Бундесверу. У середньостроковій і довгостроковій перспективі подальші бойові танки можуть бути підготовлені до використання з промислових запасів.

Водночас Бундестаг заявив, що розглянуть питання можливих поставок танків Leopard в Україну 25 січня.

Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.

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