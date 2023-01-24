Німецький виробник готовий передати Україні 139 танків Leopard
Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд Німеччини
Про це прессекретар Rheinmetall сказав німецькій медіагрупи RND, інформує BBC.
Він зазначив, що концерн готовий передати 29 "Леопардів 2А4", призначених для "кругового обміну", у квітні-травні цього року.
На ремонт ще 22 Leopard тієї ж модифікації, за словами прессекретаря, піде майже рік, і передати їх вдасться наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.
Крім того, Rheinmetall міг би передати ще 88 старих "Леопардів 1". Чи готові вони до експлуатації, і якщо ні, коли будуть готові, прессекретар не уточнив.
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- Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.
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