Німецький виробник готовий передати Україні 139 танків Leopard

Про це прессекретар Rheinmetall сказав німецькій медіагрупи RND, інформує BBC.

Він зазначив, що концерн готовий передати 29 "Леопардів 2А4", призначених для "кругового обміну", у квітні-травні цього року.

На ремонт ще 22 Leopard тієї ж модифікації, за словами прессекретаря, піде майже рік, і передати їх вдасться наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.

Крім того, Rheinmetall міг би передати ще 88 старих "Леопардів 1". Чи готові вони до експлуатації, і якщо ні, коли будуть готові, прессекретар не уточнив.

Нагадаємо, Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.

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