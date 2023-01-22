Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків

Про це повідомило видання Reuters, із посиланням на заяву британського міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі.

"Британія хоче міжнародної угоди про надання Україні танків німецького виробництва, які, за словами Києва, потрібні йому в боротьбі з Росією, але для передачі яких потрібна згода Німеччини", - сказав Клеверлі.

Він зокрема наголосив, що хотів би, аби українці були озброєні такою технікою, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, наданими Британією та іншими країнами НАТО.

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Також британський міністр запевнив, що продовжуватиме переговори з союзниками й партнерами по Альянсу, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання й допомогти їй захиститися від жорстокого російського вторгнення.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо Німеччина робить для підтримки України, Клеверлі сказав, що хотів би щоб у допомозі Україні "всі йшли так далеко, як могли, але кожна країна підтримуватиме Україну так, як їй найбільше підходить".

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

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