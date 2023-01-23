Польща надішле Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями

Про це заявив глава польської дипломатії після зустрічі 27 міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі, повідомляє Polskie Radio 24.

Зокрема за його словами, Польща зробить це найближчими днями, а перед тим спробує заручитися підтримкою інших країн. Також Рау пояснив, що наразі Польща намагається зібрати коаліцію, щоб передати більше танків.

"Йдеться про те, щоб Польща не була одна, щоб була більша група країн-однодумців. Щоб це була значуща бронетанкова частина на полі бою", - пояснив він.

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Окрім цього, за його словами, питання про передання Україні танків Leopard порушувалося 23 січня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, проте воно не обговорювалося детально.

Він також запевнив, що Польща пообіцяла - і передасть танки незалежно від позиції Німеччини.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

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