Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Інформаційно - психологічна операція з боку України покаже, що насправді війна вже у кожного росіянина на порозі, не треба думати, що хтось сховається. За злочини Путіна і його команди будуть відповідати всі росіяни. Усі росіяни будуть десятиліттями платити фінансово та відповідати морально за те, що зараз відбувається в Україні", - наголосив Самусь.

За словами військового експерта, росіяни запровадили заходи щодо захисту Кремля та центральних районів Москви, де розташовані центри прийняття рішень.

"У росіян є інформація, що Україна досягла успіхів зі створення відповідної зброї дальністю, що дозволяє завдавати удари по резиденціях, штаб-квартирах. Але Україна буде бити по військових об'єктах, які будуть знижувати військові можливості Росії, можливості російських військ проводити ракетні, авіаційні удари по території України. Хоча я не виключаю ударів по центрах прийняття рішень, якщо цього буде потребувати поточний момент", - додав Самусь.

Телеграм-канали у четвер публікували фото, на яких видно, що на дахах двох адміністративних будівель встановлюють, ймовірно, зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1"

Наступна – дев’ята – зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у лютому

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb