Путінський режим боїться, що Україна вже може завдавати ударів по центрах прийняття рішень у Москві, - військовий експерт Самусь
Військовий експерт, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що за злочини Путіна десятиліттями відповідатимуть усі росіяни
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Інформаційно - психологічна операція з боку України покаже, що насправді війна вже у кожного росіянина на порозі, не треба думати, що хтось сховається. За злочини Путіна і його команди будуть відповідати всі росіяни. Усі росіяни будуть десятиліттями платити фінансово та відповідати морально за те, що зараз відбувається в Україні", - наголосив Самусь.
За словами військового експерта, росіяни запровадили заходи щодо захисту Кремля та центральних районів Москви, де розташовані центри прийняття рішень.
"У росіян є інформація, що Україна досягла успіхів зі створення відповідної зброї дальністю, що дозволяє завдавати удари по резиденціях, штаб-квартирах. Але Україна буде бити по військових об'єктах, які будуть знижувати військові можливості Росії, можливості російських військ проводити ракетні, авіаційні удари по території України. Хоча я не виключаю ударів по центрах прийняття рішень, якщо цього буде потребувати поточний момент", - додав Самусь.
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