На даху Міноборони РФ та в центрі Москви встановлюють зенітки, - ЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ та дописувачі соцмереж.

OSINT-аналітик Майкл Горовіц, опублікувавши фото, стверджує, що ЗРГК "Панцир" з'явився на даху міністерства оборони Росії.

Інші фото та відео у його твітері були зроблено поряд із метро "Таганська". На дах люди у військовій формі за допомогою будівельного крана підняли те, що схоже на "Панцир".

Про це в четвер також пишуть провоєнні блогери, інформує російська служба BBC.

"У Москві помітили встановлення на даху одного з будинків ЗРГК "Панцир". Очевидно, з прицілом на потенційну загрозу з боку різних БПЛА. У цьому питанні краще перепрацювати, ніж недопрацювати", - написав Борис Рожин (канал Colonelcassad, 826 тисяч передплатників).

"Військовий інформатор" (518 тисяч передплатників), публікуючи те ж фото, що і Боровиць, назвав появу ЗРГК "Панцир" на головній будівлі міноборони в Москві, запобіжним заходом: "Подібні заходи щодо розміщення систем ППО в межах столиці не проводилися б просто так, швидше за все, військові побоюються можливого удару".

Це не перші подібні повідомлення. Минулого тижня телеграм-канали публікували фото, що нібито свідчать, що засоби ППО з'явилися в районі Лосиного острова та в районі Тимірязівської академії, а провоєнні блогери лякали міркуваннями про можливий український удар по Москві.

Минулого року під час війни проти України російська влада демонстративно готувала притулки від обстрілів, а вранці 31 грудня міністерство оборони Росії заявляло, що у новорічну ніч понад 1800 військовослужбовців протиповітряної та протиракетної оборони охоронятимуть небо над Москвою.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону висміяв установку ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель у Москві.

"Це взагалі, як Іван-дурак на печі їде. Зрозуміло, що нормальні країни ставлять модульні установки, які здатні автоматично збивати повітряні цілі. А вони прям машини на дахи будівель величезними кранами ставлять. Ну що тут дивуватися, ніякої паніки немає", - сказав Ігнат.

Військовий експерт Роман Світан порекомендував жителям центру Москви виявляти обережність: комплекси ППО невеликого радіусу дії на дахах, при їх роботі уламки ракет будуть валитися на голови людей, що знаходяться неподалік від нього.

Відзначимо, ЗРПК "Панцир-С1" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, у тому числі рухомих та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО при відбитті масованих ударів засобів повітряного нападу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb