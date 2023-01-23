Наступний Рамштайн буде вже у лютому, – Резніков
Наступна – дев’ята – зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у лютому
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
" З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба! Ramstein 9 відбудеться в лютому", – написав він.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
- 22 січня голова державної думи РФ В'ячеслав Володін налякав країни НАТО "глобальною катастрофою" через постачання Україні наступального озброєння.
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