Наступний Рамштайн буде вже у лютому, – Резніков

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

" З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Для захисту нашої землі, моря... і неба! Ramstein 9 відбудеться в лютому", – написав він.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".

22 січня голова державної думи РФ В'ячеслав Володін налякав країни НАТО "глобальною катастрофою" через постачання Україні наступального озброєння.

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