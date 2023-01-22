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Спікер держдуми РФ пригрозив країнам НАТО знищенням, у разі постачання Україні наступальної зброї

22 січня, 2023 неділя
09:42
війна з Росією В'ячеслав Володін

Голова державної думи РФ В'ячеслав Володін налякав країни НАТО "глобальною катастрофою" через постачання Україні наступального озброєння

Про це Володін написав у telegram. 

За його словами, постачання Україні наступального озброєння призведе до глобальної катастрофи.

"Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використано для ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони загрожують, це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї", - написав Володін. 

Він заявив, що це призведе світ "до страшної війни та зовсім інших бойових дій, ніж сьогодні". 

"Враховуючи технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які приймають такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни", - налякав Володін. 

Врешті він перейшов до прямих погроз застосування ядерної зброї. 

"Аргументи, що ядерні держави раніше не використовували зброю масового враження у локальних конфліктах, безпідставні. Тому що ці держави не стикалися із ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхніх громадян та територіальній цілісності країни", - підсумував Володін. 

  • 15 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, "що ядерна зброя не повинна бути використана". 
  • 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу". Утім під час неї не узгодили постачання Україні танків Leopard.

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ядерна зброя
НАТО
США
Держдума РФ
зброя для України
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