Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

"Ризик застосування ядерної зброї низький", - наголосив Столтенберг.

За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, "що ядерна зброя не повинна бути використана". Таким чином Столтенберг відповів на питання щодо ризику ядерної ескалації, на який кілька разів звертав увагу канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Разом з тим генсек НАТО висловив думку щодо оцінки китайських інвестицій.

"Ми не повинні повторити помилку, яку ми зробили з російським газом. Занадто велика залежність від авторитарного режиму в питаннях постачання сировини або критично важливих товарів робить нас вразливими", - додав він.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив про постійний контроль за переміщенням і підготовкою ядерної зброї в Росії.

6 січня Центр національного спротиву повідомив, що на заводі "Кримський титан" зафіксували техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії. Того ж дня Головне управління розвідки повідомило, що президент Росії Володимир Путін розглядає Крим і Білорусь як території для здійснення ядерних провокацій.

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