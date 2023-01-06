На одному з кримських заводів зафіксували російські війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Завод "Кримський титан" розташований в Армянську. У ЦНС відзначають, що на об'єкті перебувають особовий склад і техніка військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту РФ.

Наразі невідомо чим обґрунтовано перебування останніх на захопленому підприємстві. Це може бути навчання або ж вимоги командування окупаційних військ.

"Центр національного спротиву закликає мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі. Також зауважимо, що перебування військових на об’єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

5 січня OSINT-аналітик Брейді Ефрік опублікував нове фото мосту, який росіяни незаконно побудували через Керченську протоку. На світлинах видно, що там досі ліквідують наслідки вибуху.

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