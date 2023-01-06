На одному з кримських заводів зафіксували російські війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту
На заводі "Кримський титан" зафіксовано техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Завод "Кримський титан" розташований в Армянську. У ЦНС відзначають, що на об'єкті перебувають особовий склад і техніка військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту РФ.
Наразі невідомо чим обґрунтовано перебування останніх на захопленому підприємстві. Це може бути навчання або ж вимоги командування окупаційних військ.
"Центр національного спротиву закликає мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі. Також зауважимо, що перебування військових на об’єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.
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