На Кримському мосту досі тривають ремонтні роботи після вибуху в жовтні, - OSINT-аналітик
OSINT-аналітик Брейді Ефрік опублікував нове фото мосту, який росіяни незаконно побудували через Керченську протоку. На світлинах видно, що там досі ліквідують наслідки вибуху
Про це OSINT-аналітик Брейді Ефрік поінформував у твіттер.
"Кримський міст був зруйнований майже три місяці тому, а на супутникових знімках видно, що на ньому досі усувають пошкодження", - написав він.
- Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада заявила про трьох загиблих та звинуватила у підриві Україну.
- Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.
- 9 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через вибух на Кримському мосту логістика РФ з окупованим півостровом порушена лише частково, проте удар завдав Кремлю суттєвих іміджевих втрат.
- 4 листопада Укрпошта випустила нову марку "Кримський міст на біс!", яку присвятили вибуху споруди.
- Очільник СБУ Василь Малюк розповів, що наразі в ході слідства щодо вибуху на Кримському мосту у РФ затримали вже 22 росіян, їх катують та проводять поліграфічні дослідження.
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