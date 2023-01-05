Про це OSINT-аналітик Брейді Ефрік поінформував у твіттер.

"Кримський міст був зруйнований майже три місяці тому, а на супутникових знімках видно, що на ньому досі усувають пошкодження", - написав він.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада заявила про трьох загиблих та звинуватила у підриві Україну.

Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.

9 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через вибух на Кримському мосту логістика РФ з окупованим півостровом порушена лише частково, проте удар завдав Кремлю суттєвих іміджевих втрат.

4 листопада Укрпошта випустила нову марку "Кримський міст на біс!", яку присвятили вибуху споруди.

Очільник СБУ Василь Малюк розповів, що наразі в ході слідства щодо вибуху на Кримському мосту у РФ затримали вже 22 росіян, їх катують та проводять поліграфічні дослідження.

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