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Путін знайшов, кому довірити "захист" Кримського моста

8 жовтня, 2022 субота
20:41
війна з Росією Кримський міст

Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста

Про це із посиланням на пресслужбу Кремля повідомляють російські ЗМІ.

ФСБ керуватимуть "захистом" транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

"Покласти на Федеральну службу безпеки РФ повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомоста "Російська Федерація – півострів Крим" і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - дослівно йдеться в указі Путіна.

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Військові новини
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