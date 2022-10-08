Про це із посиланням на пресслужбу Кремля повідомляють російські ЗМІ.

ФСБ керуватимуть "захистом" транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.

"Покласти на Федеральну службу безпеки РФ повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомоста "Російська Федерація – півострів Крим" і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - дослівно йдеться в указі Путіна.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада каже про загиблих та звинуватила у підриві Україну

Під підірваним Кримським мостом припинився рух суден.

Пізніше Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", повідомив, що окупанти, не маючи ефективного забезпечення з глибокого тилу, не зможуть ефективно вести оборону, тому вимушені будуть тікати з південного плацдарму у Херсонській та Запорізькій областях.

Сергій Аксьонов у суботу, 8 жовтня, повідомив, що поки на Кримському мосту рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повного огляду.

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