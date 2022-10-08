Путін знайшов, кому довірити "захист" Кримського моста
Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста
Про це із посиланням на пресслужбу Кремля повідомляють російські ЗМІ.
ФСБ керуватимуть "захистом" транспортного переходу через Керченську протоку, Кримського мосту і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим.
"Покласти на Федеральну службу безпеки РФ повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомоста "Російська Федерація – півострів Крим" і магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", - дослівно йдеться в указі Путіна.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада каже про загиблих та звинуватила у підриві Україну
- Під підірваним Кримським мостом припинився рух суден.
- Пізніше Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", повідомив, що окупанти, не маючи ефективного забезпечення з глибокого тилу, не зможуть ефективно вести оборону, тому вимушені будуть тікати з південного плацдарму у Херсонській та Запорізькій областях.
- Сергій Аксьонов у суботу, 8 жовтня, повідомив, що поки на Кримському мосту рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повного огляду.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе