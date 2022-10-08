Під підірваним Кримським мостом припинився рух суден

Про це свідчить інтерактивне карта переміщення суден, яка в режимі реального часу відображається на судноплавному порталі Marine Traffic.

Видно, що кораблі зосереджуються як на вході до Азовського моря, так і на виході.

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"І чого ж це немає руху суден під Кримським мостом?", - запитує з цього приводу в себе на фейсбуці головний редактор Black Sea News.

Нагадаємо, після ранкового підриву Кримського (Керченського) мосту на тимчасово окупованому росіянами українського Кримському півострові почалася паніка. Жителі закуповають пальне та харчі. Через це в Севастополі заборонили продаж бензину в каністрах й продаватимуть не більше 3 кг круп на руки.

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