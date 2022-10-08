Під підірваним Кримським мостом припинився рух суден
Вдень у суботу, 8 жовтня 2022 року, у Керченській протоці скупчилися десятки плавзасобів
Про це свідчить інтерактивне карта переміщення суден, яка в режимі реального часу відображається на судноплавному порталі Marine Traffic.
Видно, що кораблі зосереджуються як на вході до Азовського моря, так і на виході.
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"І чого ж це немає руху суден під Кримським мостом?", - запитує з цього приводу в себе на фейсбуці головний редактор Black Sea News.
- Нагадаємо, після ранкового підриву Кримського (Керченського) мосту на тимчасово окупованому росіянами українського Кримському півострові почалася паніка. Жителі закуповають пальне та харчі. Через це в Севастополі заборонили продаж бензину в каністрах й продаватимуть не більше 3 кг круп на руки.
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