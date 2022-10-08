В Севастополі заборонили продаж бензину в каністрах й продаватимуть не більше 3 кг круп на руки

Про це очільник окупаційної адміністрації у місті Севастополі сповістив через свій ТГ-канал.

"Надходять сигнали, що люди на заправках намагаються купувати бензин під запас каністрами. Щоб не провокувати штучний ажіотаж: бензин у каністри не буде відпускатися", - зазначив Розважаєв.

При цьому він запевнив, що запасу бензину у Севастополі нібито вистачить "на 40 діб".

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Окрім того, ним впроваджено й "обмеження на відпуск товарів бакалійної групи: в одні руки до 3-х кілограмів або трьох пачок продуктів".

Своєю чергою так звана заступниця міністра промислової політики Криму Ірина Мезавцова, заявила, що "причин для підвищеного попиту немає".

"Обмежень товарів немає і запроваджуватися вони не будуть", - наголосила Мезавцова.

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