В Севастополі заборонили продаж бензину в каністрах й продаватимуть не більше 3 кг круп на руки
У суботу, 8 жовтня 2022 року, після підриву Кримського мосту незаконний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про обмеження роздрібних продажів палива та харчів для населення
Про це очільник окупаційної адміністрації у місті Севастополі сповістив через свій ТГ-канал.
"Надходять сигнали, що люди на заправках намагаються купувати бензин під запас каністрами. Щоб не провокувати штучний ажіотаж: бензин у каністри не буде відпускатися", - зазначив Розважаєв.
При цьому він запевнив, що запасу бензину у Севастополі нібито вистачить "на 40 діб".
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Окрім того, ним впроваджено й "обмеження на відпуск товарів бакалійної групи: в одні руки до 3-х кілограмів або трьох пачок продуктів".
Своєю чергою так звана заступниця міністра промислової політики Криму Ірина Мезавцова, заявила, що "причин для підвищеного попиту немає".
"Обмежень товарів немає і запроваджуватися вони не будуть", - наголосила Мезавцова.
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