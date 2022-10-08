Про це повідомляють російські ЗМІ.

У соціальних мережах публікують кадри пожежі на Кримському мосту. За даними місцевих ЗМІ там було чутно вибух.

Радник голови окупаційної влади Криму Олег Крючков заявив, що пожежа сталася на одній з ділянок мосту. За його інформацією горить цистерна з паливом. Рух автомобільним мостом припинено.

"Судноплавні арки не пошкоджені. Про причини та наслідки говорити зарано. Ведуться роботи з гасіння пожежі", - написав Крючков у telegram.

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