В окупованій Керчі спалахнула потужна пожежа на Кримському мосту, автомобільний рух перекрито
В Керчі спалахнула пожежа на Кримському мосту, окупаційна влада стверджує, що зайнялася автоцистерна
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У соціальних мережах публікують кадри пожежі на Кримському мосту. За даними місцевих ЗМІ там було чутно вибух.
Радник голови окупаційної влади Криму Олег Крючков заявив, що пожежа сталася на одній з ділянок мосту. За його інформацією горить цистерна з паливом. Рух автомобільним мостом припинено.
"Судноплавні арки не пошкоджені. Про причини та наслідки говорити зарано. Ведуться роботи з гасіння пожежі", - написав Крючков у telegram.
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