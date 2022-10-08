Легковики та автобуси знову можуть їхати Кримським мостом. Фури чекатимуть порому, - Аксьонов
Сергій Аксьонов у суботу, 8 жовтня, повідомив, що поки на Кримському мосту рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повного огляду
Про це він написав у себе в telegram.
"Розпочато рух автотранспорту Кримським мостом. Зараз рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повної процедури огляду. Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. За дві години через протоку починає ходити пором "Керч-2", - йдеться в дописі.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада каже про загиблих та звинуватила у підриві Україну
- Під підірваним Кримським мостом припинився рух суден.
- Пізніше Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", повідомив, що окупанти, не маючи ефективного забезпечення з глибокого тилу, не зможуть ефективно вести оборону, тому вимушені будуть тікати з південного плацдарму у Херсонській та Запорізькій областях.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе