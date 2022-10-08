Про це він написав у себе в telegram.

"Розпочато рух автотранспорту Кримським мостом. Зараз рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повної процедури огляду. Просимо водіїв вантажних фур планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. За дві години через протоку починає ходити пором "Керч-2", - йдеться в дописі.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада каже про загиблих та звинуватила у підриві Україну

Під підірваним Кримським мостом припинився рух суден.

Пізніше Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", повідомив, що окупанти, не маючи ефективного забезпечення з глибокого тилу, не зможуть ефективно вести оборону, тому вимушені будуть тікати з південного плацдарму у Херсонській та Запорізькій областях.

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