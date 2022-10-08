Кримський міст перестає бути транспортним вузлом для забезпечення південного плацдарму російських військ, - військовий експерт Коваленко
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", переконаний, що окупанти, не маючи ефективного забезпечення з глибокого тилу, не зможуть ефективно вести оборону, тому вимушені будуть тікати з південного плацдарму у Херсонській та Запорізькій областях
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Контрнаступ ЗСУ на правому березі Херсонщини відбувається досить давно і ми бачимо результат цієї контрнаступальної операції. А щодо до забезпечення, то ми багато говоримо про логістичні артерії, за рахунок яких здійснюється постачання сил та засобів передовим підрозділам російських окупаційних військ. Але найголовніші серед всіх логістичних артерій – це залізничні шляхи та вузли, через які ефективно забезпечуються передові підрозділи противника", - зазначив військовий експерт.
Олександр Коваленко додав, що зараз система забезпечення російських передових підрозділів вже неефективна.
"Кримський міст і його залізнична частина – це фактично глибокий тил і забезпечення глибокого тилу окупантів. А таким транспортним вузлом, яким був тимчасово окупований півострів Крим, він вже перестає бути для забезпечення південного плацдарму російських окупаційних військ у Херсонській та Запорізькій областях. Приблизно на добу з Криму на південний плацдарм виїжджали ешелони у 100-150 одиниць техніки, тому що мали можливість постійного забезпечення. А зараз постачання зменшується і російські вояки на собі це будуть відчувати. Звісно, вони не зможуть вести ефективну оборону, не говорячи про наступ, і, я переконаний, що найближчим часом окупанти будуть вимушені тікати", - прокоментував Коваленко.
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