У РФ у справі вибуху на Кримському мосту затримали 22 росіян і катують їх, - СБУ
Очільник СБУ Василь Малюк розповів, що наразі в ході слідства щодо вибуху на Кримському мосту у РФ затримали вже 22 росіян, їх катують та проводять поліграфічні дослідження
Про це він розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Зараз мені цікаво спостерігати за російським псевдослідством, де вони затримали вже 22 своїх співгромадян, катують їх, проводять поліграфічні дослідження і мені цікаво, на що вони вийдуть. Давайте спостерігати, а деталі дізнаємось після нашої перемоги", - прокоментував Малюк ситуацію, що склалася.
Він також зазначив, що відповідно до норм міжнародного права, чинного законодавства України, звичаїв та традицій ведення війни та виходячи з аналізу оперативної обстановки, ЗСУ "зобов'язані там (на Кримському мості - ред.) перерізати логістику ворогу.
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Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.
9 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через вибух на Кримському мосту логістика РФ з окупованим півостровом порушена лише частково, проте удар завдав Кремлю суттєвих іміджевих втрат.
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