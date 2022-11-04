"Кримський міст на біс!": Укрпошта випустила нову марку
4 листопада Укрпошта випустила нову марку "Кримський міст на біс!", яку присвятили вибуху споруди на півострові
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Сьогодні на скляному мосту в Києві запустили нову марку: "На нашому Київському мосту, який витримав, запустили марку "Кримський міст на біс!", присвячену тому мосту, який не витримав".
Смілянський відкрив продаж марки разом з кримчанином Рустемом Умєровим та автором - Юрієм Шаповаловим.
"Рустем зараз очолює Фонд Держмайна і каже, йому цей міст, після звільнення Криму, на балансі не потрібен. Тому, в "День народної єдності" Росії, побажаємо всім нам скоріш від них від'єднатися", - розповів Смілянський.
Також цю дати підібрали тому, що 4 листопада виповнюється рівно 8 років, 8 місяців та 8 днів опору українського народу російським окупантам.
"Мрії повинні здійснюватися, бо українці місяцями чекали та навіть готувалися на мемному фронті до падіння Кримського моста. І ми готувалися, але по-своєму. Бо за час війни вже звикли назавжди закарбовувати історичні миті нашої країни й випускати їх у вигляді марок. Основний сюжет нової - це, звісно, міст, але окрім нього багато інших художніх деталей, які вам сподобаються. Наприклад, натяк на фразу "Хватит курить, где попало, курите там, где еще не попало", - додав Смілянський.
Понад 80 тис. листів з 300 тис. вже продано по передзамовленню.
Марку з конвертом можна придбати у відділеннях та онлайн.
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