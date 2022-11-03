"Кримський міст на біс!": нова марка від Укрпошти вийде 4 листопада
Укрпошта 4 листопада випустить нову марку, присвячену вибуху на Кримському мосту
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Він зазначив, що дату для марки "Кримський міст на біс!" обрали таку, оскільки саме 4 листопада 2022 року буде 8 років 8 місяців і 8 днів із початку війни з Росією. Також Смілянській зазначив, що марка стане своєрідним привітанням для росіян із їхнім Днем Народного Єдинства.
"Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. ... Сподіваюся, залишки сірої речовини рашистів таки возз'єднаються з реальністю і вони залишать всіх нас в спокої, а поки що ми хочемо привітати їх так, як вміємо лише ми", - написав гендиректор Укрпошти в телеграмі.
Тираж марки складе 300 тис. маркових аркушів (2,1 млн марок). Понад 70 тис. з них уже продано за передзамовленням.
Придбати марки можна буде вже 4 листопада у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там також можна буде придбати тематичні футболки, світшоти та магніти.
"Марки Укрпошти продаються навіть, коли нема світла, бо несуть в собі проміння надії, що все, що на них зображено – обов’язково здійсниться", - наголосив Смілянський.
- 1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз різдвяної марки.
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