Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він зазначив, що дату для марки "Кримський міст на біс!" обрали таку, оскільки саме 4 листопада 2022 року буде 8 років 8 місяців і 8 днів із початку війни з Росією. Також Смілянській зазначив, що марка стане своєрідним привітанням для росіян із їхнім Днем Народного Єдинства.

"Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. ... Сподіваюся, залишки сірої речовини рашистів таки возз'єднаються з реальністю і вони залишать всіх нас в спокої, а поки що ми хочемо привітати їх так, як вміємо лише ми", - написав гендиректор Укрпошти в телеграмі.

Тираж марки складе 300 тис. маркових аркушів (2,1 млн марок). Понад 70 тис. з них уже продано за передзамовленням.

Придбати марки можна буде вже 4 листопада у відділеннях та на сайті Укрпошти, а також в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там також можна буде придбати тематичні футболки, світшоти та магніти.

"Марки Укрпошти продаються навіть, коли нема світла, бо несуть в собі проміння надії, що все, що на них зображено – обов’язково здійсниться", - наголосив Смілянський.

1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз різдвяної марки.