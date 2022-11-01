Укрпошта в соцмережах запустила голосування за ескіз різдвяної марки
У вівторок 1 листопада Укрпошта оголосила про початок голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонують 5 варіантів
Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Голосування стартувало у Facebook, Instagram і Telegram. Обрати ескіз можна до ранку 4 листопада (08:00). До того ж українців закликають голосувати одразу на всіх пропонованих платформах для кращого результату.
А вже 7 листопада після усіх підсумків Укрпошта представить переможця.
"Наша з вами місія – вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці", – додають у компанії.
- Юрій Журавель показав нову ілюстрацію до майбутньої книги "Сториця".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе