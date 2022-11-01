Укрпошта в соцмережах запустила голосування за ескіз різдвяної марки

Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Голосування стартувало у Facebook, Instagram і Telegram. Обрати ескіз можна до ранку 4 листопада (08:00). До того ж українців закликають голосувати одразу на всіх пропонованих платформах для кращого результату.

А вже 7 листопада після усіх підсумків Укрпошта представить переможця.

"Наша з вами місія – вибрати ескіз, який зображає омріяний українцями 2023-й та наше сьогодення. Закарбуємо його у пам’яті та на новій поштовій марці", – додають у компанії.

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