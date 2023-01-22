Прем’єр Польщі Моравецький: якщо Німеччина не погодиться дати "Леопарди" - cформуємо меншу коаліцію

Про це він сказав в інтерв’ю PAP.

Стало відомо, що в інтерв’ю Моравецького запитали його думки щодо результатів восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка для багатьох стала розчаруванням через відсутність прогресу з наданням Україні танків Leopard 2.

Матеуш Моравецький відповів, що вважає поведінку Німеччини неприйнятною і не розуміє, що ще має статися, аби у Берліні "відкрили очі й почали діяти відповідно до потенціалу Німеччини". Він додав, що якщо вже Німеччина не готова робити щось сама, то мала б принаймні не зв’язувати руки іншим союзникам.

"Якщо згоди Німеччини на "Леопарди" так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю… Україна і Європа переможуть у цій війні - з Німеччиною або без неї. Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони приєднатися до місії та спинити російське варварство, чи обирають мовчки спостерігати і увійти в історію як ті, хто був на неправильному боці", - заявив прем’єр Польщі.

Зокрема відомо, що Моравецький додав, що хоча новий міністр оборони ФРН заперечує, що Німеччина блокує передачу танків німецького виробництва Україні, він хотів би почути чітку заяву про те, що Берлін підтримує таке рішення.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

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