Про це неназваний високопоставлений чиновник міністерства оборони США заявив "Sky News Arabia" 24 січня.

"Зустріч генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Берліні не відображає прогресу", - сказав співрозмовник видання й висловив припущення, що Німеччина може запровадити санкції "проти будь-якої країни, зокрема Польщі, якщо вона надасть Leopard без схвалення міністерства оборони Німеччини".

За словами чиновника, президент Джо Байден готовий відправити близько 10 танків Abrams, а "Києву потрібно 500 танків, аби протистояти тому, до чого готується президент Росії Володимир Путін".

Водночас, за даними The Wall Street Journal, Байден схиляється до відправки "значної кількості" танків Abrams M1 в Україну. За даними видання, про поставки може бути оголошено вже цього тижня.

Зазначається, що надання M1 Abrams стане частиною "ширшої дипломатичної домовленості" з Німеччиною, в межах якої Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості цих танків Польщею та іншими країнами.

Раніше в Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди".

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