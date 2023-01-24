Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, - ЗМІ
Президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди". Україна повинна мати більше можливостей захищатись від РФ
Про це неназваний високопоставлений чиновник міністерства оборони США заявив "Sky News Arabia" 24 січня.
"Зустріч генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Берліні не відображає прогресу", - сказав співрозмовник видання й висловив припущення, що Німеччина може запровадити санкції "проти будь-якої країни, зокрема Польщі, якщо вона надасть Leopard без схвалення міністерства оборони Німеччини".
За словами чиновника, президент Джо Байден готовий відправити близько 10 танків Abrams, а "Києву потрібно 500 танків, аби протистояти тому, до чого готується президент Росії Володимир Путін".
Водночас, за даними The Wall Street Journal, Байден схиляється до відправки "значної кількості" танків Abrams M1 в Україну. За даними видання, про поставки може бути оголошено вже цього тижня.
Зазначається, що надання M1 Abrams стане частиною "ширшої дипломатичної домовленості" з Німеччиною, в межах якої Берлін погодиться відправити меншу кількість своїх танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості цих танків Польщею та іншими країнами.
- Раніше в Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди".
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