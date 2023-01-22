У Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоб стимулювати Німеччину

Про це голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю ABC News.

"Якби ми оголосили, що збираємося надати танки "Abrams", хоча б один... я чув, що Німеччина чекає, поки ми візьмемо на себе ініціативу. Тоді б вони поставили танки Leopard. І пам'ятайте, є близько 10 країн, які мають танки Leopard, але їм потрібна згода Німеччини", - наголосив він.

Він підкреслив, що підтримує відправлення від США танків Abrams, навіть якщо їх буде всього кілька, щоб розблокувати отримання Україною танків Leopard від Німеччини, Польщі та інших союзників нашої країни.

"Буде зимовий наступ росіян. Їм потрібні ці танки на східному фланзі на Донбасі. Їм також потрібні ПТРК, артилерія більшої дальності, щоб вдарити по Криму, де знаходяться іранські безпілотники", - додав Маккол.

5 січня у The Washington Post з посиланням на слова анонімного високопосадовця з адміністрації Байдена повідомили, що США виключають надсилання Україні бойових танків Abrams. У Білому домі пояснюють це технічними причинами. Танки нібито заважкі - важать 55 тонн - і мають газотурбінний двигун. У роботі він споживає багато палива.

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