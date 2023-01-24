Про це повідомив високопоставлений український чиновник у коментарі для ABC News.

За словами джерела, ці домовленості були досягнуті в п’ятницю на саміті на базі ВПС США Рамштайн у Німеччині, коли країни-союзники обговорювали військову підтримку України.

Такі країни, як Польща та Фінляндія, вже публічно заявили, що готові надати Україні певну кількість своїх танків Leopard 2.

Український чиновник сказав, що Іспанія, Нідерланди та Данія також готові надати частину своїх танків, однак згода Німеччини все ще потрібна для того, щоб коаліція країн продовжила розгляд цього питання.

Як країна, де виробляється військова техніка, Німеччина має схвалити ліцензію на експорт, якщо країни хочуть постачати деякі свої танки третім країнам, таким як Україна.

Під час брифінгу минулого тижня західний дипломат назвав «слушним моментом» для надання Україні нових можливостей, наприклад танків.

Високопоставлений український чиновник, який говорив з ABC News на умовах анонімності, сказав, що танки Leopard німецького виробництва також терміново потрібні Україні, оскільки її запаси боєприпасів для танків радянської епохи "закінчуються".

Нагадаємо, Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.

Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.

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