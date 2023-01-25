Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, також дозволено реекспорт іншими країнами
Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів
Про це пише Reuters із посиланням на офіційну заяву ФРН.
У середу, 25 січня, німецький уряд ухвалив рішення про передачу Україні основних бойових танків ФРН Leopard-2.
"Це рішення відповідає нашій добре відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісній координації на міжнародному рівні", - сказав Шольц у заяві.
Так, на першому етапі ФРН відправить в Україну 14 танків Leopard 2. Також Німеччина надасть відповідні дозволи на передачу танків країнам-партнерам, які хочуть швидко доставити Leopard 2 зі своїх складів на користь ЗСУ.
"Рішення Німеччини відкриває шлях іншим країнам, таким як Польща, Іспанія та Норвегія, постачати свої запаси Leopard в Україну", - зазначили в інформагентстві.
Прикметно, що незабаром в Німеччині розпочнеться навчання українських захисників, також країна надасть матеріально-технічне забезпечення й боєприпаси.
- Нагадаємо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.
- Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.
- 22 січня стало відомо, що Велика Британія виступає за міжнародну угоду про надання Україні німецьких танків.
- Станом на 22 січня було відомо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.
- 23 січня в МЗС Польщі заявили, що надішлють Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями.
- Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд.
- Сьогодні, 24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".
- За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
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