Про це сказав колишній очільник Пентагону Марк Еспер (2019-2020), передає Голос Америки.

"Нас хвилює наступ Росії навесні, а це березень, до якого залишилося п’ять тижнів. Тож порахуймо логістику - щоби доставити танки, потрібні тижні, треба ще навчити екіпаж, це також займає тижні. Треба навчити їх не лише індивідуальних навичок, а і як працювати колективно, треба створити логістику матеріально-технічного забезпечення, систем поповнення запасів. Боюсь, ми не будемо вчасно готові", - заявив колишній міністр оборони США.

Еспер висловив думку, що для успіху Україна мала б отримати танки ще восени. Він закликав Білий дім не зволікати з наданням ЗСУ далекобійних ракет ATACMS і винищувачів F-16.

"Замість того, щоби реагувати на загрозу російського наступу, я би волів бачити, що українці перейдуть у наступ уже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових. Але зараз ми відстаємо, танки треба було передати українцям у вересні чи в жовтні", - підкреслив ексочільник Пентагону.

Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.

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