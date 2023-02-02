У Британії заявили, що найшвидша програма навчання для пілота F-16 становить близько 35 місяців
Даунінг-стріт відхилив заклики експрем'єра Британії Бориса Джонсона передати Україні винищувачі, адже навчання на F-16 займають близько 35 місяців
Про це заявив речник чинного прем'єра Британії Ріші Сунака, передає Sky News.
"Ми будемо продовжувати дослухатися до українців і розглядати, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але варто зрозуміти ситуацію, що найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців", - сказав речник.
Він наголосив, що поточна програма навчання на швидкісних реактивних літаках Великої Британії триває п’ять років.
За даними речника очільника британського уряду, стратегія Сунака полягає в тому, щоб знайти найкращі способи допомогти Україні захиститись від РФ.
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