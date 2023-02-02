Про це заявив речник чинного прем'єра Британії Ріші Сунака, передає Sky News.

"Ми будемо продовжувати дослухатися до українців і розглядати, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але варто зрозуміти ситуацію, що найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців", - сказав речник.

Він наголосив, що поточна програма навчання на швидкісних реактивних літаках Великої Британії триває п’ять років.

За даними речника очільника британського уряду, стратегія Сунака полягає в тому, щоб знайти найкращі способи допомогти Україні захиститись від РФ.

31 січня у Британії заявили, що зараз непрактично передавати Україні винищувачі.

26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

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