Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільш поширене прагнення уникнути мобілізації

Такі дані оприлюднив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

"Визначаючи реакцію своїх близьких і знайомих на процес мобілізації, респонденти відзначають наявність проблеми ухилення від цього процесу. Зокрема 25% опитаних зазначили, що більшість з їхнього оточення намагається уникати мобілізації, водночас 47% відзначають, що деякі зі знайомих уникають, а деякі готові бути мобілізованими", - зазначили соціологи.

"Зважаючи на те, що в останній групі респондентів частина знайомих таки готова до мобілізації, можна говорити про те, що готовність до мобілізації перебуває не на низькому, а на посередньому рівні", - додають експерти.

39% опитаних на сході країни вказали, що більшість з їхніх знайомих, які можуть підлягати мобілізації, намагаються уникнути цього, тоді як на півдні на це вказали 32%, на заході – 29%, у центрі – 15%.

"Серед опитаних загалом переважає готовність тим чи іншим чином долучатися до боротьби з російськими загарбниками. Зокрема 7% опитаних висловили готовність приєднатися до сил оборони в разі мобілізації, 9% – готові приєднатися до сил оборони у разі, якщо військові дії наблизяться до місця їхнього проживання, а 35% зосереджені на роботі та наданні посильної невійськової допомоги", - зазначають соціологи.

Опитування проводили серед 2020 респондентів віком від 18 років з 21 по 27 березня 2024 року. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.