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Чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України, - постанова уряду

24 квітня, 2024 середа
21:00
Суспільство ID-картка, паспорт

Чоловіки призовного віку відтепер зможуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозідлі ДМС

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України. 

Згідно з постановою, чоловіки віком від 18 до 60 років матимуть змогу отримати документи, що підтверджують особу, тільки в територіальних підрозділах чи органах Державної міграційної служби. Водночас акцентовано, що пересилання паспортів дипломатичним установам за кордон для видачі українцям не здійснюватиметься. 

"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться в документі.

  • 23 квітня низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.

Теги:
Світ
Україна
Кабмін
мобілізація
Війна з Росією
уряд Шмигаля
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