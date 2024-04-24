Чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України, - постанова уряду

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

Згідно з постановою, чоловіки віком від 18 до 60 років матимуть змогу отримати документи, що підтверджують особу, тільки в територіальних підрозділах чи органах Державної міграційної служби. Водночас акцентовано, що пересилання паспортів дипломатичним установам за кордон для видачі українцям не здійснюватиметься.

"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться в документі.