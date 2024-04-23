Крім дітей до 12 років: українцям за кордоном припинили видачу документів, Кулеба прокоментував

Про це йдеться на Facebook-сторінці Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у паспортному сервісі, видачу документів призупинили через технічні причини.

Водночас послуги з видачі паспортів наразі можливі лише для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.

У паспортному сервісі для українців в Празі продублювали повідомлення, зазначивши, що повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на всіх офіційних ресурсах ДП "Документ".

Генеральне консульство України в Барселоні також заявило, що призупинило "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку, передає Суспільне.

Окрім того, згідно з повідомленням, послуги з видачі паспортів громадянам України призовного віку були призупинені й в українському консульстві у Польщі.

"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", - повідомив співробітник консульства в коментарі Суспільному.

Реакція Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України за кордоном "вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку".

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, - то так це не працює", - пояснив він.

За його словами, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

"Невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ними чинності", - додав Кулеба.