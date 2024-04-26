Зірка "Оповіді служниці" Елізабет Мосс зламала хребет на зйомках нового серіалу

Про це вона розповіла в інтервʼю Variety.

41-річна американська акторка Елізабет Мосс, найбільш відома за ролями у серіалах "Західне крило", "Оповідь служниці" та "Вершина озера", під час зйомок трюку в новому шпигунському серіалі FX "Вуаль" зламала хребець. Ушкодження на спині було настільки серйозним, що вона пролежала на даху будівлі в Стамбулі протягом двох годин.

Про травму акторка розповіла, презентуючи новий серіал Стівена Найта, прем’єра якого відбудеться на Hulu 30 квітня. У серіалі Мосс грає Імоджен - агентку MI6 під прикриттям, яка намагається зупинити терористичну атаку "ІДІЛ", заплановану на Сполучені Штати. У другому епізоді Імоджен і, за чутками, командирка "ІДІЛ" на ім'я Аділа проїжджають через Стамбул. Там Імоджен доводиться відбивати напад на даху.

"[Сцена], яку ви бачите в шоу, насправді знімається вдруге, приблизно через шість тижнів. Коли ми вперше знімали її, я, скажімо так, неправильно вдарилася об стіну і зрештою пролежала на даху пару годин", - поділилась Мосс.

Поруч з Мосс, поки вона лежала на даху, була її партнерка-продюсерка Деніз Ді Нові, яка чекала з нею, поки її оглядали.

"Мені було так боляче за неї", — зазначила Ді Нові.

Мосс наполягала, щоб зйомки продовжували, і навіть з'явилася наступного дня на знімальному майданчику, але з обмеженою рухливістю. Зважаючи на те, що Мосс зламала хребець, за словами Ді Нові, це неймовірно, що акторка продовжувала працювати.

"Вона недооцінює, наскільки важким був трюк, який вона виконала", - уточнила продюсерка.

Наступного дня зйомки проходили в аеропорту.

"Це сцени паризького аеропорту, які ви бачите [в епізоді], і в мене насправді зламана спина. Я намагалася змусити їх накрити мене зеленою ковдрою та просто вивести мене на відео. Я сказала: "Слухайте, просто покладіть на мене зелене полотно і зможете вичистити мене на постпродакшені", - зазначила акторка.

Мосс зізналася, що була стурбована тим, що означатиме травма і чи можна буде закінчити зйомки належним чином.

"Я не знала, чи зможемо ми повернутися і знімати на цьому даху на Гранд базарі в Стамбулі. Це не те, що легко зробити. Але, на щастя, ми, як виробництво, а потім і FX, слава Богу, змогли повернутися і зняти це знову. Це було чудово, неймовірна можливість", - додала знаменитість.