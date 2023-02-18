Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності, - Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності
Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, 18 лютого.
"Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності", - сказав він.
- 15 лютого Воллес заявив, що Британія не передаватиме Україні винищувачів.
- 17 лютого Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron.
- Пізніше стало відомо, що група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16.
- 18 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у своєму суботньому виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликатиме посилити військову допомогу Україні.
- 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ.
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