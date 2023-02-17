Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron

Про це повідомили в twitter видання Opexnews із посиланням на заяву віцепрезидента Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо.

Зі слів віце-президента, у рамках військової допомоги Україні передали неназвану кількість цих ПТРК та ракет до них. Раніше про це не повідомляли публічно.

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"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані AKERON добре виконують свої завдання", – заявив Жан-Луї Тьєріо.

Довідка

Видання Мілітарний зазначає, що Akeron MP - це легка багатоцільова ракета, яка важить приблизно 15 кг і має дальність ураження понад 4000 метрів. Комплекс має відносно легку вагу та компактні розміри, тому із Akeron MP може працювати розрахунок із кількох піхотинців. Також ракету можна запускати із транспортних засобів.

Зазначається також, що ракета використовує систему наведення "вистрілив і забув". Тобто військовому достатньо навести ракету на ціль і вистрелити.

Інфрачервона оптична система самонаведення ракети дозволяє їй наводитися на ціль автономно та без додаткового введення, тому військовий може покинути вогневу позицію одразу після запуску.

Окрім того, Akeron MP оснащений волоконно-оптичним з’єднанням із пусковою установкою, що забезпечує режим "людина в мережі", у якому ракета запускається без наведення на конкретну ціль.