У порту Німеччини помітили 440 військових машин США, імовірно, призначених Україні, - ЗМІ
У німецькому порту Бремерхафен помічено велику кількість військової американської техніки, ймовірно, призначеної для України
Про це пише німецьке видання Nordsee Zeitung.
Відомо, що на транспортному судні "Arc Integrity" армія США доставила до Бремерхафена, серед іншого, 60 бойових машин піхоти Bradley. Вони є частиною пакета військової допомоги США.
Видання зазначає, що у понеділок, 13 лютого, на майданчику в порту, використовуваному армією США, з повітря можна було побачити загалом близько 440 військових машин.
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Завантаження військової техніки вже йде повним ходом. На фото видно, що БМП перебувають на причепах вантажівок і готуються до подальшого транспортування дорогою. Кілька низькорамних вантажівок з танками вже були помічені на автобані в напрямку Бремена.
Водночас офіційного підтвердження того, що військову техніку поставлятимуть безпосередньо в Україну, немає. Можливо також, що окремі запаси - наприклад, у Польщі - будуть поповнені за принципом кільцевого обміну.
Також повідомляється, що Bradley везуть на американську базу в Мангеймі. Передбачається, що там проходитимуть навчання українські солдати.
Також видання додає, що під час розвантаження порома були помічені БТР Stryker та машини Avenger із ЗРК. Крім того, багато вантажівок і броньованих автомобілів.
- Нагадаємо, 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, також дозволила реекспорт іншими країнами.
- У четвер, 9 лютого, Німеччина заявила, що вимагає від союзників чітких рішень щодо Leopard 2 для України до кінця тижня.
- 11 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
- 13 лютого стало відомо, що Бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2.
- 14 лютого стало відомо, що посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен вважає, що українські військові можуть повернутися в Україну після навчань у Німеччині з танками Leopard.
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