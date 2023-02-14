У порту Німеччини помітили 440 військових машин США, імовірно, призначених Україні, - ЗМІ

Про це пише німецьке видання Nordsee Zeitung.

Відомо, що на транспортному судні "Arc Integrity" армія США доставила до Бремерхафена, серед іншого, 60 бойових машин піхоти Bradley. Вони є частиною пакета військової допомоги США.

Видання зазначає, що у понеділок, 13 лютого, на майданчику в порту, використовуваному армією США, з повітря можна було побачити загалом близько 440 військових машин.

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Завантаження військової техніки вже йде повним ходом. На фото видно, що БМП перебувають на причепах вантажівок і готуються до подальшого транспортування дорогою. Кілька низькорамних вантажівок з танками вже були помічені на автобані в напрямку Бремена.

Водночас офіційного підтвердження того, що військову техніку поставлятимуть безпосередньо в Україну, немає. Можливо також, що окремі запаси - наприклад, у Польщі - будуть поповнені за принципом кільцевого обміну.

Також повідомляється, що Bradley везуть на американську базу в Мангеймі. Передбачається, що там проходитимуть навчання українські солдати.

Також видання додає, що під час розвантаження порома були помічені БТР Stryker та машини Avenger із ЗРК. Крім того, багато вантажівок і броньованих автомобілів.