Українські військові можуть повернутися з навчань у Німеччині з танками, – посол Фельдгузен

Про це вона заявила в етері загальнонаціонального телемарафону, 14 лютого.

"Ваші солдати вже приїхали в Німеччину на навчання. Вони це закінчать і, мені здається, разом із танками повернуться в Україну. Це добре", - зазначила Фельдгузен.

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Окрім цього, вона також підкреслила, що Німеччина зробить все, щоб не тільки Leopard-2, а й танки Leopard-1 приїхали в Україну.