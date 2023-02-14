Українські військові можуть повернутися з навчань у Німеччині з танками, – посол Фельдгузен
Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен вважає, що українські військові можуть повернутися в Україну після навчань у Німеччині з танками Leopard
Про це вона заявила в етері загальнонаціонального телемарафону, 14 лютого.
"Ваші солдати вже приїхали в Німеччину на навчання. Вони це закінчать і, мені здається, разом із танками повернуться в Україну. Це добре", - зазначила Фельдгузен.
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Окрім цього, вона також підкреслила, що Німеччина зробить все, щоб не тільки Leopard-2, а й танки Leopard-1 приїхали в Україну.
- Нагадаємо, 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, також дозволила реекспорт іншими країнами.
- У четвер, 9 лютого, Німеччина заявила, що вимагає від союзників чітких рішень щодо Leopard 2 для України до кінця тижня.
- 11 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
- 13 лютого стало відомо, що Бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2.
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