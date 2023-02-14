У Німеччині заявили, що "весняний пакет" допомоги Україні вже в дорозі

Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед зустріччю з колегами з країн НАТО в Брюсселі.

"Найближчим часом війна не закінчиться", - заявив він.

За його словами, пріоритетом зараз є зміцнення ППО та постачання боєприпасів. Німецький "весняний пакет" зброї для України вже в дорозі, зазначив міністр.

Пісторіус скептично відгукнувся про можливість швидкого формування батальйону сучасних танків Leopard 2A6 в Україні. Поки що готуються лише 14 танків від Німеччини і ще три - від Португалії. Подальші постачання танків Leopard іншими країнами зараз, за його словами, не обговорюються.