У Німеччині заявили, що "весняний пакет" допомоги Україні вже в дорозі
Так званий весняний пакет зброї для України від Німеччини вже в дорозі. У ФРН пріоритетом вважають зміцнення української протиповітряної оборони
Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед зустріччю з колегами з країн НАТО в Брюсселі.
"Найближчим часом війна не закінчиться", - заявив він.
За його словами, пріоритетом зараз є зміцнення ППО та постачання боєприпасів. Німецький "весняний пакет" зброї для України вже в дорозі, зазначив міністр.
Пісторіус скептично відгукнувся про можливість швидкого формування батальйону сучасних танків Leopard 2A6 в Україні. Поки що готуються лише 14 танків від Німеччини і ще три - від Португалії. Подальші постачання танків Leopard іншими країнами зараз, за його словами, не обговорюються.
- Австрія відмовилася тренувати українських військових на танках Leopard 2.
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