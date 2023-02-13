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Австрія відмовилася тренувати українських військових на танках Leopard 2

13 лютого, 2023 понедiлок
14:27
Світ танки Leopard

Австрія заявила, що не тренуватиме українських військових на танках Leopard 2 з огляду на політику нейтральності, якої країна планує дотримуватись і надалі

Про це заявила очільниця міноборони країни Клаудія Таннер, передає Kurier.

"Це було суверенне рішення кожної держави – підтримувати Україну в рамках своїх законів", — ідеться в повідомленні.

Крім того, на австрійських танках Leopard 2 уже навчаються іноземні солдати, зокрема, з країн НАТО Угорщини та Чехії.

Австрія наголошує на політиці нейтральності. Водночас, як зазначає видання, нейтральна Ірландія навчає українських військових розмінування, а Швейцарія обговорює дозвіл на реекспорт своєї зброї.

Австрія має єдиний танковий батальйон, який базується у Вельсі. Він налічує 48 бойових танків Leopard 2.

Новини
Австрія
війна з Росією
зброя для України
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