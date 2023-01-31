Тільки гуманітарна допомога: Австрія та Угорщина домовилися не передавати Україні зброю
Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Допомога країн обмежиться гуманітарною сферою й передусім стосуватиметься біженців
Про це заявили міністри оборони Австрії Клаудія Таннер і її угорський колега Крістоф Салай-Бобровницький на зустрічі в Будапешті, передає Euractiv.
Політики наголосили, що обидві країни не надсилають зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації. Салай-Бобровницький заявив, що Угорщина та Австрія будуть на боці миру, надаючи гуманітарну допомогу біженцям.
Таннер заявила, що найбільшу небезпеку вона вбачає в тому, що війна може поширитися на Європу, що буде не лише питанням звичайної війни, а й взаємодії з гібридною війною та збільшенням міграції в цілому.
"Наслідки надзвичайно відчутні не лише в Австрії, а й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через сусідню країну до нас", – підкреслила Таннер.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування із журналістами порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею".
- 24 грудня 2022 року Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.
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