Про це заявили міністри оборони Австрії Клаудія Таннер і її угорський колега Крістоф Салай-Бобровницький на зустрічі в Будапешті, передає Euractiv.

Політики наголосили, що обидві країни не надсилають зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації. Салай-Бобровницький заявив, що Угорщина та Австрія будуть на боці миру, надаючи гуманітарну допомогу біженцям.

Таннер заявила, що найбільшу небезпеку вона вбачає в тому, що війна може поширитися на Європу, що буде не лише питанням звичайної війни, а й взаємодії з гібридною війною та збільшенням міграції в цілому.

"Наслідки надзвичайно відчутні не лише в Австрії, а й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через сусідню країну до нас", – підкреслила Таннер.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування із журналістами порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею".

24 грудня 2022 року Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb