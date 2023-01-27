Орбан назвав Україну "нічийною землею". МЗС викликає посла Угорщини

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Фейсбуці.

"Під час спілкування із журналістами прем’єр-міністр Угорщини порівняв Україну із "Афганістаном" і назвав її "нічийною землею". Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - написав він.

Ніколенко зауважив, що до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови.

Раніше стало відомо, що Угорщина має намір блокувати рішення Євросоюзу про виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро.

24 грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.

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