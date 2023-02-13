Бундесвер розпочав навчання українських військових на танках Leopard 2

Про це повідомила речниця міністерства оборони Німеччини, передає видання Tagesschau.

Зокрема відомо, що навчання відбуватиметься в основному на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія.

Навчання має завершитися до кінця першого кварталу, щоб передача танків була синхронізована з цим.

Видання додає, що федеральний уряд пообіцяв Україні 14 Leopard 2А6. Крім того, є програми навчання українських солдатів, які вже розпочалися в Німеччині на бойовій машині піхоти Marder.

Зокрема відомо, що міністр оборони Борис Пісторіус очікує, що постачання основних бойових танків в Україну значно посилить оборону від російських нападників, про що політик СДПН заявив минулої середи під час візиту до військових у місті Аугустдорф.