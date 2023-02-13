Бундесвер розпочав навчання українських військових на танках Leopard 2
Бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2
Про це повідомила речниця міністерства оборони Німеччини, передає видання Tagesschau.
Зокрема відомо, що навчання відбуватиметься в основному на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія.
Навчання має завершитися до кінця першого кварталу, щоб передача танків була синхронізована з цим.
Видання додає, що федеральний уряд пообіцяв Україні 14 Leopard 2А6. Крім того, є програми навчання українських солдатів, які вже розпочалися в Німеччині на бойовій машині піхоти Marder.
Зокрема відомо, що міністр оборони Борис Пісторіус очікує, що постачання основних бойових танків в Україну значно посилить оборону від російських нападників, про що політик СДПН заявив минулої середи під час візиту до військових у місті Аугустдорф.
- Нагадаємо, 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, також дозволила реекспорт іншими країнами.
- У четвер, 9 лютого, Німеччина заявила, що вимагає від союзників чітких рішень щодо Leopard 2 для України до кінця тижня.
- 11 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе