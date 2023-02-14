Підтверджено більше ППО, танків, артилерії та снарядів для України, - Зеленськкий про результати "Рамштайну"
Під час дев'ятої зустрічі групи військової підтримки України "Рамштайн", 14 лютого, були ухвалені чергові рішення для зміцнення України, базові тенденції залишаються незмінними
Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
"Підтверджено партнерами: більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових. І, як сьогодні звучало, – Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути. Не все про «Рамштайн» можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", - сказав він.
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Окрім цього, Зеленський також наголосив, що Україна і партнери роблять усе, щоб держава-терорист якомога швидше програла. Наразі Кремль поспішає використати весь потенціал Росії, адже розуміє, що згуртованість світу потребує часу.
"Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість у всьому. В ухваленні рішень. У реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку", - сказав Зеленський.
Також президент подякував партнерам України, які розуміють, що швидкість важлива.
- 14 лютого міністр оборони Олексій Резніков обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом системну взаємодію України з Альянсом.
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