Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Підтверджено партнерами: більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових. І, як сьогодні звучало, – Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути. Не все про «Рамштайн» можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", - сказав він.

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Окрім цього, Зеленський також наголосив, що Україна і партнери роблять усе, щоб держава-терорист якомога швидше програла. Наразі Кремль поспішає використати весь потенціал Росії, адже розуміє, що згуртованість світу потребує часу.

"Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість у всьому. В ухваленні рішень. У реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку", - сказав Зеленський.

Також президент подякував партнерам України, які розуміють, що швидкість важлива.