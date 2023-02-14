Підсумки "Рамштайн-9": танки, літаки, ППО, боєприпаси. Колонка Сергія Згурця

Рамштайн-9

Ми вже звикли до цих поважних зустрічей на рівні міністрів оборони. Зазвичай там беруть участь до 40 країн. Цього разу було 54, що свідчить про розширення антиросійської коаліції. Міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі сказав, що вони продовжать підтримувати Україну за свободу у довгостроковій перспективі. На початку пресконференції він не деталізував, що саме буде передано Україні.



Потім була вже підсумкова конференція за результатами роботи першого дня й Остін зазначив, що окремі напрямки будуть розширені. З приводу літаків, міністр оборони США сказав, що він не готовий робити жодного оголошення і "ми продовжуємо працювати над цим питанням, але насамперед беремо до уваги ті речі, які цікавлять Україну у короткостроковій перспективі". Зараз акцентується увага на контрнаступі навесні, є багато над чим працювати. Остін згадав про системи, які надають України: Stryker, Bradley, бойові машини піхоти, міномети, артсистеми та інше. Це те, що ми очікуємо і буде у тих чи інших форматах, які представлені іншими країнами. Також Ллойд Остін наголосив, що треба створити з цього озброєння цілісну картину для розуміння чи вистачить його Україні для контрнаступу.



Напередодні зустрічі у Рамштайн міністр оборони України Резніков оголошував про кілька напрямків, які будуть важливими: посилення ППО шляхом, у тому числі й авіаційною технікою, збільшення учасників танкової коаліції, а також забезпечення ЗСУ боєприпасами, прискорення логістики. Тобто тими речами, які сьогодні вкрай необхідні нам на полі бою. Це забезпечать ефективність функціонування тих озброєнь, які були передані раніше, і функціонування самих підрозділів, які цю зброю використовують.



За підсумками першого дня міністр оборони України Резніков сказав про те, що почув чіткі меседжі від усіх представників: буде повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що тріумф України має бути саме на полі бою. Також він наголосив на тому, що всі учасники говорили про швидкість, своєчасність і стабільність допомоги Україні.

Тема авіації на зустрічі Рамштайн-9

Була цікава сюжетна лінія у цьому "Рамштайні". Міністр оборони України показав хустинку з зображенням силуету літака. Там був силует дводвигунного літака, який нагадує важкий винищувач Су-27. Навряд чи нам будуть передавати Су-27, а хустинка - це символ і натяк на те, що авіаційне питання буде частково вирішено. Тому, що напередодні Україна зробила запит до Нідерландів та Словаччині з приводу авіаційного компонента. Нідерланди мають значну кількість, умовно кажучи, зайвих літаків F-16, близько 32 машин, які зараз Нідерланди замінюють на сучасні F-35. Коли Нідерланди отримали запит, то міністерка оборони цієї країни сказала, що надає перевагу закритому обговоренню питання. Таке закрите обговорення буде продовжено і матиме певні результати.



Коли ми говоримо про інші авіаційні варіанти, то Словаччина так само розглядає можливість передати Україні свої літаки. Вона має винищувачі Міг-29 AS - це модернізована версія, і ці літаки Словаччина готова передати за певну оплату від ЄС. Своєю чергою Польща так само оцінювала свої варіанти з передачею F-16, але сказала, що на сьогодні цих літаків (вони є в складі польської армії) немає для передачі Україні. Ми пам‘ятаємо, що Польща має винищувачі Міг-29, які свого часу вона збиралась передати Україні, але тоді цьому завадила позиція США.



Не виключено, що ці нюанси повпливають на продовження авіаційної тематики й це будуть у перспективі або літаки, або запасні частини до літаків, які вже використовує українська армія. Або версії літаків, які вже під силу українським пілотам. Зокрема ті Міг-29 від Словаччини.

Танки для України

Друга складова - це танковий компонент, який обговорювався і на минулому Рамштайні. Доля танків Leopard достатньо показова, тому що вона нагадує історію з літаками. На минулому "Рамштайні" це питання було на певній паузі. Німеччина не хотіла їх передавати, а після "Рамштайну" ми побачили прискорення. Німеччина, США і Велика Британія зголосилися передавати танки. Така модель може бути частково використана щодо майбутнього авіаційного компонента.

Сьогодні на зустрічі у Рамштайн міністр оборони США оголосив танкову коаліцію у "леопардовому" варіанті. Вісім країн готові передавати танки Leopard: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія і Нідерланди. Ці країни мають Leopard у різних версіях, і Leopard-1, і Leopard-2. Якщо ми говоримо, про Leopard-1, то передача цих танків може становити у 178 одиниць. А щодо Leopard-2, то це 40 бойових машин. Також ми пам'ятаємо і про Challenger, і про Abrams, які нам надійдуть дещо пізніше. Так само на зустрічі у Рамштайні було згадано про 90 танків Т-72, які будуть передаватися США та Чехією для української армії. Тобто, якщо ми це все зберемо до однієї купи, то у березні або дещо пізніше, щонайменше у другому кварталі цього року, з цих танків та БМП ми зможемо зібрати одну танкову бригаду і дві або три механізовані бригади. Вони увійдуть до броньованого кулака для проведення контрнаступальних дій.



Також пам'ятаємо, що навчання танкістів почалося. Це говорить про те, що процес опанування цією західною технікою відбувається, відповідно, передача танків буде забезпечена підготовленими підрозділами. Це суттєво скоротить терміни введення цих підрозділів до бойових дій.

ППО для України

Знову на зустрічі у Рамштайні було порушено питання по протиповітряну оборону і було підтверджено те, що і США, і Німеччина надають комплекси Patriot. Крім того, Німеччина сказала, що передасть ще декілька пускових до систем IRIS-T, які вже використовуються в Україні для боротьби з ворожими цілями. Франція та Іспанія згадали про передачу ще більш сучасного комплексу SAMP-T, які спроможні боротися з балістичними цілями. Також було зрозуміло, що до цих систем будуть надаватися і додаткові ракети.

Боєприпаси для української армії

Про боєприпаси говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зокрема, що є потреба забезпечення кількості боєприпасів, що витрачаються в Україні. За його словами, боєприпаси є новою ознакою введення війни з РФ, бо їх витрачається велика кількість. Якщо замовляються боєприпаси, то їх доведеться очікувати вже 25 місяців, тобто виникає питання розширення потужностей для виготовлення, і це вкрай актуально для забезпечення у достатній кількості.

Власні системи озброєнь

Ми розуміємо за підсумками Рамштайну, що ми отримаємо нове озброєння західних країн, але не меншим є виготовлення і власних систем озброєнь. У нас є приклади сучасних українських систем, які вкрай потрібні ЗСУ у більшій кількості. Тут можна згадувати й про безпілотні системи, і про зразки систем електронної боротьби. І, як приклад, згадаю першу українську САУ "Богдана", яка має стандарт 155 мм і виготовлялася ще у 2018 році Краматорським заводом важкого верстатобудування разом з Кременчуцьким автомобільним заводом. САУ "Богдана" була розміщена на шасі КрАЗу. Ця САУ використовувалася аби здійснювати удари по о.Зміїний і це було перше використання цієї системи, після якого генерал Залужний і у Міністерстві оборони сказали, що вона буде замовлятися серійно, але на шасі іншого виробника.