Про це інформує в інтерв'ю каналу CTV News прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ми намагаємося подавати приклад. Польща першою пів року тому відправила 250 танків, а то й більше. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 PT-91. І крім цих танків, 14 танків, танки Leopard 2, якими ми володіємо. І ми сказали нашим партнерам у Західній Європі, скільки танків ми вже поставили, і я процитував президента Зеленського (щоб пояснити), наскільки важливо мати сучасні танки в цій війні. У росіян на складах є кілька тисяч, а дехто навіть понад 15 тисяч танків", - заявив Моравецький.

Польський прем'єр-міністр наголосив країнам-партнерам, що якщо ми не хочемо поразки України, то маємо бути дуже відкритими та сміливими у підтримці.

"Це були аргументи, а також якщо Україні, не дай Боже, не вдасться захистити свій суверенітет і свободу, це буде лише першим кроком у божевільній стратегії Кремля відбудувати Російську імперію з минулого. І я думаю, що якщо Європа хоче мати стабільне та довгострокове зростання, стабільність і розвиток мирним шляхом, ми повинні відбивати всі ці варварські атаки з боку росіян", - каже прем'єр-міністр.

Моравецький додав, що Росія може мати кілька тисяч танків, а за деякими даними - навіть 15 тисяч: "Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці".

Також щодо висловлень канцлера Німеччини Олафа Шольца з приводу того, що постачання танків може розцінюватися РФ як ескалація, польський прем'єр каже: "Страх – це зброя, нашою зброєю має бути солідарність".

25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.

Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України.

26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.

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