США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО

Про це Байден сказав на пресконференції, яку транслював телеканал "Еспресо".

"Як я казав, Путін очікував, що в Європі буде розбрат. Але разом з нашими союзниками та партнерами ми надаємо 3 тисячі артилерійських систем, понад 2 мільйони боєприпасів для артилерії, системи запуску ракет, а також системи ППО", - сказав він.

Все це, за словами американського президента, аби дати відсіч Росії в "брутальній агресії, яка триває через РФ". Байден підкреслив, що захист України - зобов'язання всього світу.

"Коаліція робить все більше й більше. Велика Британія заявила раніше, що надасть танки Challenger 2, Франція анонсувала надання броньованих машин на додаток до заяв Німеччини та США. Нідерланди говорять про надання броньованих машин. Франція, Польща, Канада, Словаччина та інші заявляють, що допомагатимуть Україні захищати небо. Італія надає артилерію, Данія - гаубиці, ще більше ПЗРК Stinger - Литва надає ще більше оборонної допомоги", - додав Байден.

Раніше в Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди".

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.

14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.

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