Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2. Крім того, канадських військових відправлять допомагати в навчанні українських екіпажів
Про це Ананд повідомила в ході пресконференції.
"Ці чотири танки (Leopard 2, - ред.) боєздатні й будуть розгорнуті найближчими тижнями", - додала Ананд.
За її словами, танки передадуть Україні для боротьби з російським вторгненням. Разом з тим, міністерка наголосила, що Канада надає інструкторів, запасні частини та боєприпаси.
За словами Ананд, вона не виключає передачі більшої кількості такої техніки в майбутньому. Відомо, що всього на озброєнні у Канади є 82 танки Leopard 2 різних модифікацій.
- 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.
- Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України.
- 26 січня ЗМІ повідомили, що Канада може долучитися до "танкової коаліції", передавши Україні чотири танки Leopard 2.
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