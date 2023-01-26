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Головна війна з Росією У Пентагоні повідомили подробиці "танкового" пакету допомоги Україні на $400 млн

У Пентагоні повідомили подробиці "танкового" пакету допомоги Україні на $400 млн

26 січня, 2023 четвер
03:04
війна з Росією танк M1A1 Abrams

Цей пакет на суму $400 млн є початком контрактного процесу для надання Україні танків Abrams, боєприпасів для них, засобів для їх обслуговування та навчання персоналу

Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Міноборони США заявляє, що можливості цього пакету включають:

  • 31 танк Abrams з 120-мм патронами та іншими боєприпасами;
  • вісім тактичних машин для відновлення спорядження;
  • допоміжні транспортні засоби та обладнання;
  • фінансування навчання, утримання та підтримки.

Закупівля відбуватиметься через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії.

Пентагон нагадує, що загалом США зараз виділили Україні понад $27,8 млрд безпекової допомоги з початку роботи Адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $29,9 млрд та понад $27,1 млрд з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

  • Раніше в Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди".
  • Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.
  • 14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2
  • 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.
  • Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України

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Пентагон
допомога США Україні
зброя для України
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