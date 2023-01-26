Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Міноборони США заявляє, що можливості цього пакету включають:

31 танк Abrams з 120-мм патронами та іншими боєприпасами;

вісім тактичних машин для відновлення спорядження;

допоміжні транспортні засоби та обладнання;

фінансування навчання, утримання та підтримки.

Закупівля відбуватиметься через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії.

Пентагон нагадує, що загалом США зараз виділили Україні понад $27,8 млрд безпекової допомоги з початку роботи Адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $29,9 млрд та понад $27,1 млрд з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Раніше в Конгресі США закликали відправити в Україну танк Abrams, щоби стимулювати Німеччину передати "Леопарди".

Польща готова надати Україні 14 танків Leopard і сподівається, що інші країни НАТО наслідують її приклад і вдасться зібрати хоча би бронетанкову бригаду.

14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.

25 січня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 танк Abrams.

Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України

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