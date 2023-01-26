Про це з посиланням на власні джерела пише CBC News.

"За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалене", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що оголошення про передачу танків може бути зроблене вже в четвер, 26 січня.

"Один співрозмовник розповів, що Канада, ймовірно, передасть Україні модель танка А4 – найстарішу серед наявних у збройних сил країни. Канада купила А4 у Нідерландів під час війни в Афганістані", - уточнює видання.

Водночас Джастін Трюдо у середу не став брати зобов’язань щодо передачі танків.

"Сьогодні жодних оголошень я робити не буду, але запевняю, що ми дуже ретельно придивляємося до того, що ще можемо зробити для допомоги Україні", - відповів прем’єр-міністр на запитання про можливість входження Канади до "танкової коаліції".

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

Цього ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.

Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України

Лідери США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії 25 січня домовилися продовжувати військову підтримку України "в тісній євроатлантичній координації".

Раніше стало відомо, що Польща готова надати Україні 14 танків Leopard. Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова брати участь у поставках танків для України.

Також Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.

За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.

14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.

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