Канада розглядає можливість надати України чотири танки Leopard, - CBC News
Канада може долучитися до "танкової коаліції", передавши Україні чотири танки Leopard 2
Про це з посиланням на власні джерела пише CBC News.
"За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалене", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що оголошення про передачу танків може бути зроблене вже в четвер, 26 січня.
"Один співрозмовник розповів, що Канада, ймовірно, передасть Україні модель танка А4 – найстарішу серед наявних у збройних сил країни. Канада купила А4 у Нідерландів під час війни в Афганістані", - уточнює видання.
Водночас Джастін Трюдо у середу не став брати зобов’язань щодо передачі танків.
"Сьогодні жодних оголошень я робити не буду, але запевняю, що ми дуже ретельно придивляємося до того, що ще можемо зробити для допомоги Україні", - відповів прем’єр-міністр на запитання про можливість входження Канади до "танкової коаліції".
- Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
- Цього ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.
- Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України
- Лідери США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії 25 січня домовилися продовжувати військову підтримку України "в тісній євроатлантичній координації".
- Раніше стало відомо, що Польща готова надати Україні 14 танків Leopard. Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова брати участь у поставках танків для України.
- Також Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.
- За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.
- 14 січня Ріші Сунак під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.
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