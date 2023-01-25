Іспанія погодилась передати Україні танки Leopard, - ЗМІ
Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard
Про це повідомило видання El Pais.
"Іспанія приєднається до постачання танків Leopard Києву після того, як Німеччина після кількох місяців опору поставкам погодиться поставити цей потужний танк", - зазначили журналісти.
"Іспанська армія – одна з тих, у кого найбільше одиниць цієї моделі – 347 одиниць", - додає видання.
- Увечері 24 січня видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard 2 в Україну.
- 17 січня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна наразі не має наміру передавати Україні танки.
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