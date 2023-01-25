Про це повідомило видання El Pais.

"Іспанія приєднається до постачання танків Leopard Києву після того, як Німеччина після кількох місяців опору поставкам погодиться поставити цей потужний танк", - зазначили журналісти.

"Іспанська армія – одна з тих, у кого найбільше одиниць цієї моделі – 347 одиниць", - додає видання.

Увечері 24 січня видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина ухвалила рішення відправити танки Leopard 2 в Україну.

17 січня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна наразі не має наміру передавати Україні танки.

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